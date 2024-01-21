Вспотеет ли «Барса» кровью?

Воскресные матчи Ла Лиги – в коэффициентах Olimpbet.

Ла Лига. 21 тур. «Бетис» – «Барселона». 21 января, 23:30 (время Астаны)

«Барселоне» придется потеть кровью, чтобы обыграть нас», – такой красочный образ придумал перед игрой Иско, бывший игрок «Реала» и нынешний «Бетиса». И каталонцам действительно придется непросто.

За последнюю неделю сине-гранатовые провели уже две встречи. Сначала «Барса» в Саудовской Аравии была разгромлена «Реалом» в финале Суперкубка Испании (1:4). А затем в четверг, только во втором тайме, смогла дожать в матче Кубка страны скромнейший «Унионистас де Саламанка» из третьего дивизиона (3:1).

Вдобавок у Хави прибавилось головной боли в виде новых травмированных игроков. Жоао Канселу и Рафинья присоединились в лазарете к давно лечащимся Гави, Марку-Андре тер Штегену, Иньиго Мартинезу и Маркосу Алонсо.

Несмотря на брутальный игровой график и кадровые пробоины гостей, в линии букмекера №1 в Казахстане «Барселона» означена фаворитом грядущего противостояния: П1 – 4.19, Х – 3.94, П2 – 1.84.

Во многом это объясняется тем, что явный дефицит кадров ощущается и у «Бетиса». У хозяев также много травмированных, плюс трое игроков команды улетели в Африку играть за свои национальные сборные на местном Кубке Наций.

Но «Бетис» сражаются за попадание в зону еврокубков. Опытнейший чилийский наставник Мануэль Пеллегрини – безоговорочный авторитет среди своих игроков. Чего, кажется, уже нельзя сказать про Хави: в прессу в последние недели все чаще просачиваются скользкие инсайды относительно недовольства мажорной раздевалкой «Барсы» своим наставником и его методами работы.

Вне всяких сомнений, севильцы дадут серьезный бой гостям на поле «Бенито Вильямарин». Думается, в отсутствии многих основных игроков в матче ожидается достаточное количество ошибок обороны с обеих сторон. В линии Olimpbet есть вариант ставки «обе команды забьют и тотал (2,5) бол» по коэффициенту 1.88. Обращает на себя внимание и не столь однозначный, но как для домашнего матча «огурцов» вполне витальный вариант «первый гол в матче забьет «Бетис» за 2.55.

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Ла Лига. 21 тур. «Жирона» – «Севилья». 22 января, 02:00

«Жироне» просто-напросто необходимо обыгрывать медленно тонущую в аутсайдерском болоте «Севилью», чтобы оставаться в гонке за первое место. Сейчас хозяева опережают «Реал» на одно очко, но у мадридцев сыграно на матч меньше.

«Жирона» выиграла четыре последних очных встречи против севильцев во всех турнирах. Гости же идут в Ла Лиге на пугающем луз-стрике – проиграны пять из шести последних поединков.

В линии самого щедрого букмекера Казахстана Olimpbet хозяева идут явным фаворитом по коэффициентам: П1 – 1.75, Х – 4.08, П2 – 4.58.

Да, «Севилье» тоже нужны очки – команда опустилась уже на 17-е место и идет в одном балле от зоны вылета. Но опытнейшие ветераны в составе (Иван Ракитич, Серхио Рамос, Луис Окампос) пока что не способны вытащить свою команду из подвала, в котором очутился легендарный клуб.

После отдыха в победном кубковом матче против «Райо Вальекано» в нападении «Жироны» вновь должен выйти Артем Довбик. Таранный украинский форвард уже набил в текущем сезоне 11+5 по системе «гол плюс пас». К тому же окончательно оправился от травмы и его земляк, правый хавбек Виктор Цыганков, также играющий важнейшую роль в атаке коллектива.

На гол Довбика в грядущей игре можно поставить по коэффициенту 2. Любопытна также опция ставки «победа «Жироны» и тотал голов (1,5) бол» за 1.89.

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