Срочно! Разыскивается директор новогоднего настроения

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Горы новогодних подарков для клиентов подготовил самый щедрый букмекер страны Olimpbet. Но кто поможет их доставить?

На популярном сайте по поиску персонала появилась необычная вакансия. Казахстанский букмекер №1 ищет своего новогоднего представителя – такого же щедрого, спортивного и доброго Деда Мороза.

Нового сотрудника примут на должность ни много ни мало, а директора новогоднего настроения компании! Так каким должен быть Дед Мороз по-Olimpbet-овски?

Он должен любить спорт. То есть 130 отжиманий, выполненных за минуту, будет считаться преимуществом.

Поговаривают, что на кастинге кандидатам придется выстоять три раунда против амбассадора Olimpbet, бойца кулачной лиги Top Dog Адоса Сандибекова. Но это не точно.

Кроме того, Дед Мороз должен дарить хорошее настроение и быть безмерно щедрым. То есть, если закончатся подарки в его безразмерном мешке, он будет готов снять с себя последнее худи, отдать смартфон, а если надо, шубу и сани, чтобы порадовать всех тех, кто ждал подарков от Olimpbet.

Возможно, мы что-то напутали, поэтому соискателям стоит пройти по ссылке, чтобы узнать все подробности и контакты для связи: вакансия директор новогоднего настроения Olimpbet.

Присоединяйтесь к команде Olimpbet. Вместе мы сделаем главный праздник года еще ярче!

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