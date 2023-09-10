Казахстан выиграл три «золота» на международном турнире по боксу в Польше

На женском международном турнире по боксу Silesian Open-2023 в Гливице (Польша) прошли финальные бои у женщин.

За «золото» у Казахстана боролись восемь спортсменок. В итоге награды высшей пробы завоевали трое из них: Алуа Балкибекова (50 кг), Виктория Графеева (57 кг) и Мадина Нуршаева (70 кг).

Результаты финальных боев с участием казахстанок представлены ниже.

50 кг. Алуа Балкибекова (Казахстан) — Наталья Кучевска (Польша) — 2:1

52 кг. Рано Пархатова (Казахстан) — Айви Джейн Смит (Англия) — 0:3

54 кг. Анель Сакыш (Казахстан) — Сандра Драбик (Польша) — 0:3

57 кг. Виктория Графеева (Казахстан) — Самина Туссен (Англия) — 3:0

60 кг. Аида Абикеева (Казахстан) — Люси Кингс-Уитли (Англия) — 0:3

70 кг. Мадина Нуршаева (Казахстан) — Патрисия Гживиньска (Польша) — победа Нуршаевой техническим нокаутом во втором раунде

81 кг. Салтанат Естаева (Казахстан) — Мартина Янцелевич (Польша) — 0:3

+81 кг. Ляззат Кунгейбаева (Казахстан) — Агата Качмарска (Польша) — 0:3.

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