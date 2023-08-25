Опубликован состав сборной Казахстана по боксу на Азиатские игры

Казахстанская федерация бокса представила состав мужской сборной по боксу на Азиаду в Ханчжоу:

В него вошли Сакен Бибосынов (51 кг) Махмуд Сабрхын (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

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