В UFC оценили победу Алмабаева: «Доминирующий финиш»

Официальный Instagram-аккаунт UFC оценил успешный дебют казахстанского бойца Асу Алмабаева

«Доминирующий финиш в начале турнира в Нэшвилле».

В своем первом бою в UFC Асу Алмабаев (18-2) дрался с американцем Оди Осборном (12-6) и победил его удушающим приемом во втором раунде.

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