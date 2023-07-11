Тренер дебютанта UFC Асу Алмабаева: «Если он станет сражаться умно, то добьется успеха»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Тренирующий бойцов UFC Генри Хуфт высказался о возможном исходе первого боя Асу Алмабаева в промоушене.

«Асу отличный талантливый боец с большим количеством навыков, и я с нетерпением жду его дебюта в UFC. Американский промоушен — самая большая сцена для смешанных единоборств во всем мире, поэтому надеюсь, что этот парень будет контролировать свои эмоции и драться умно. Если станет сражаться умно, то добьется успеха», — сказал Хуфт.

Алмабаев встретится на UFC Nashville 5 августа c 31-летним американцем Оде Осборном.

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