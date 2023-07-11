Ермеков о бое с Шлеменко: «Нужно дождаться его поединка с Алексом Оливейрой»

Теги MMA Александр Шлеменко Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Даурен Ермеков прокомментировал потенциальный поединок против Александра Шлеменко.

«Для начала переговоров по бою с Александром нужно дождаться его поединка 21 июля с Алексом Оливейрой. Каковы в нем шансы соперников? Фаворит — Шлеменко», — сказал боец из Казахстана.

Напомним, после победы над Русланом Шамиловым на совместном турнире Naiza и Ural FC Ермеков вызвал Шлеменко на бой. 

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