Ермеков о бое с Шлеменко: «Нужно дождаться его поединка с Алексом Оливейрой»
Даурен Ермеков прокомментировал потенциальный поединок против Александра Шлеменко.
«Для начала переговоров по бою с Александром нужно дождаться его поединка 21 июля с Алексом Оливейрой. Каковы в нем шансы соперников? Фаворит — Шлеменко», — сказал боец из Казахстана.
Напомним, после победы над Русланом Шамиловым на совместном турнире Naiza и Ural FC Ермеков вызвал Шлеменко на бой.
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