Дазаев о бое о Бикрев – Махно: «Махно? Я не вижу в нем адекватного соперника»

Теги MMA AMC Fight Nights Алексей Махно Дмитрий Бикрев Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Боец ММА из Казахстана Гойти Дазаев прокомментировал поединок за пояс AMC Fight Night между Дмитрием Бикревым и Алексеем Махно.

«Махно? Ну, я не вижу в нем адекватного соперника для Бикрева в данный момент в чемпионском бою, так как крайний поединок он проиграл. Да, конечно, разговора нет, до этого он был на серии из нескольких побед, но крайний бой проиграл. Логичнее всего было бы видеть Максима Буторина оспаривающим пояс, но Камил Гаджиев как решил, так решил. Скорее всего, этот турнир будет для московской публики. Два москвича за пояс дерутся — это смотрибельно для московских фанатов», — заявил боец.

24 июня должен был состояться реванш Дазаева и Бикрева, однако казахстанец получил травму. Заменил казахстанца россиянин Алексей Махно, который должен встретиться с Дмитрием Бикревым 14 июля.

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