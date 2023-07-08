Резников о вызове от Никулина: «Если хорошие деньги заплатят, то этот бой интересен»

Казахстанский боец ММА Артём Резников ответил на вопрос интересен ли ему бой с Тимуром Никулиным по правилам бокса:

«Если хорошие деньги заплатят, то да. Если не найдется лига, которая может дать хороший чек за этот бой, тогда он не интересен. На этом всё. Тимур — хайповый спортсмен, хорошо себя показывает в боксе. Если это интересно публике, то, думаю, промоутерам тоже будет интересно».

4 июля чемпион Hardcore Boxing россиянин Никулин заявил о желании провести бой по правилам бокса с финалистом Гран-при ACA Резниковым. Никулин с детства занимался плаванием и другими видами спорта, но в итоге остановился на боксе. Резников — базовый борец-вольник.

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