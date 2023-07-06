Джимми Келли: «Я готов одержать победу над Головкиным»

Боксер из Великобритании Джимми Келли объявил о своей готовности провести поединок с Геннадием Головкиным в Казахстане.

«Что касается веса, то я бы оставил этот вопрос ему. Думаю, он заслужил провести бой как в среднем, так и во втором среднем весах. Так что выбор за ним. Для меня никакой разницы нет. Я верю, что у меня есть характер, чтобы выйти и одержать победу на выезде. Далеко не каждый может этим похвастать», — заявил боксер Proboxtv.com.

В последнем бою Головкин проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.

В конце июня стартовали переговоры о поединке Головкина с британцем Джоном Райдером. Предполагается, что бой может пройти в Казахстане.

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