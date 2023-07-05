Асу Алмабаев о бое Рахмонов – Гастелум: «Думаю, что Шавкат выиграет»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Дебютант UFC Асу Алмабаев прокомментировал предстоящий бой Шавката Рахмонова против Келвина Гастелума.

«Когда планируется приезд в США для подготовки к бою Шавката, я пока не знаю. Думаю, что он выиграет у Гастелума. Конечно, буду за него топить, болеть», – сказал Алмабаев. 

Поединок Рахмонова (17-0) с Келвином Гастелумом (18-8) из США должен состояться в ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе как соглавное событие UFC Fight Night.

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1 комментарий

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Ostap Benderr
Хочется услышать вызов на бой от Шавката легендарной фразой
"Ой бой, махаться будешь?"
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