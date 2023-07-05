Веретенников о ближайшем сопернике в UFL: «Базовый боксер, дрался в Bellator, но не могу сказать, что чем-то удивил»

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников оценил своего ближайшего соперника:

«Все отлично, подготовка идёт полным ходом. Я уже давно начал изучать соперника — как только получил имя. Конечно, посмотрел его бои, это базовый боксёр. Не скажу, что имеет превосходный рекорд в боксе. Точнее, совсем плохой: одна победа, три поражения. При этом он дрался в Bellator и имеет рекорд 7-2 в ММА. Мы к каждому сопернику стараемся подойти в максимально лучшей форме. Думаю, в этот раз все будет точно так же. Недооценивать, конечно, не будем, но и не могу сказать, что он чем-то меня удивил. Клетка покажет! Постараюсь показать красивый бой в свою пользу».

12 августа в Аризоне (США) Веретенников проведёт бой с американцем Луисом Инигесом в полуфинале Гран-при UFL.

Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

Бенеил Дариуш про Дамира Исмагулова: «Дамир – великий боец»