Алмахан о подписании в UFC: «После боя посмотрим»

Казахстанский боец ММА легчайшего веса Бекзат Алмахан рассказал насколько он близок к подписанию контракта с UFC.

«Проведу бой 22 июля в OCTAGON. Насчёт UFC пока ещё тишина. После выступления на этом турнире посмотрим».

Ранее имя Алмахана фигурировала в качестве одного из кандидатов на подписание в американскую лигу.

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