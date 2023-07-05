Асу Алмабаев о сопернике в UFC: «Силен в ударке»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Казахстанский дебютант UFC Асу Алмабаев рассказал свое мнение о сопернике – Оде Осборне из США.

«Все хорошо, тренируемся, сбор проходим. Насчет соперника — в тот момент, когда мне его дали, я уже посмотрел, как с ним работать. Какую оценку могу ему дать? Хороший боец. В UFC дерется — значит, неплохой. В чем силен — в ударке. В чем послабее? Это в бою посмотрим», — сказал Алмабаев.

Бой Алмабаев – Осборн состоится 5 августа на турнире UFC Nashville.

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