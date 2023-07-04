Резников об условиях нового контракта с АСА: «Условия лучше почти в два раза»

Казахстанский боец ММА Артем Резников раскрыл детали своего контракта с АСА:

«Да, подписал с АСА новый контракт на четыре боя на улучшенных условиях. Насколько улучшенных? Больше почти в два раза, чем у меня было. Например, я начинал первый бой в Гран-при — вот почти в два раза больше сейчас получаю, чем там»

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