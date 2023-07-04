Артем Резников о конфликте с Баговым: «Человек считает тренировку за маленькую победу»

Казахстанский боец ММА Артем Резников рассказал о конфликте с российским файтером Али Баговым:

«Как видите, конфликт, конечно, ещё актуален. До сих пор Али не может забыть ту тренировку, говорит о ней. Наверное, спит и видит её. Суть в том, что человек считает тренировку за какую-то маленькую победу. Но у меня были на тренировках такие спарринг-партнеры, которые тоже хлопали — и они очень известные. Я же не говорю никому нигде, что я тоже кого-то там задушил. А у меня бывали такие моменты. Бывало, что ребята намного менее медийные, чем я, могли поймать меня на болевой на тренировке. Но они об этом не говорили, и я об этом не говорил. Что было на тренировке, остаётся на тренировке. Но Али почему-то не может этого забыть. И на каждом шагу кричит во весь голос, что он мне там какой-то болевой сделал. В бою увидим, на что он способен по-настоящему»

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