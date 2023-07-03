Ирина Алексеева о бое Рахмонов – Гастелум: «Соперник хороший, нельзя расслабляться»

Боец UFC Ирина Алексеева поделилась с корреспондентом Legalbet.kz мнением о следующем поединке казахстанца Шавката Рахмонова в UFC.

«Все очень ждали боя Шавката с кем-то из топов. Много было по этому поводу шума, шороха, но, как говорится, кого дали, того дали. Спортсмены сами не выбирают. Видимо, все топы заняты, у кого-то травмы или они, скорее всего, боятся Шавката. Думаю, что соперник у него хороший, поэтому расслабляться не стоит. Опять же, очень важно, чтобы этот бой состоялся, потому что Гастелум очень часто вес не делал на турнирах. Шавкату пожелаю удачи, он очень мощный боец, может просто сносить, просто убивать, душить очень хорошо. Я думаю, что нужно именно душить Келвина»

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