Ирина Алексеева о перспективах Резникова: «Самое главное, что у него есть – поддержка»

Боец UFC Ирина Алексеева высказалась о перспективах казахстанского файтера Артёма Резникова после поражения в финале Гран-при АСА:

«Он сказал такую штуку, что когда ты побеждаешь, то веришь в себя, когда проигрываешь, начинаешь в себе сомневаться. Думаю, ему просто нужно снова встать на победную тропу. У Артема есть очень много друзей, близких людей, товарищей, которые в него верят. Если у него вот эта доля сомнения появилась после этого боя, нужно прекратить сомневаться в себе и вновь начать верить в себя. Пусть посмотрит свои предыдущие бои. Ничего страшного. Да, проиграл, так получилось. Зато благодаря этому поражению он знает теперь свои минусы. Теперь просто их надо подукрепить, где-то развить какие-то моменты, которых не хватает, потому что не бывает идеальных бойцов. Даже те, кто идут без поражений, неидеальны. Поэтому ничего тут такого страшного в этом нет. Я думаю, Артем выйдет еще на победную тропу и заберет пояса. Он боец с характером. И самое главное, что у него есть — это поддержка»

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