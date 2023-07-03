Ирина Алексеева о перспективах Резникова: «Самое главное, что у него есть – поддержка»

Теги UFC MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Боец UFC Ирина Алексеева высказалась о перспективах казахстанского файтера Артёма Резникова после поражения в финале Гран-при АСА:

«Он сказал такую штуку, что когда ты побеждаешь, то веришь в себя, когда проигрываешь, начинаешь в себе сомневаться. Думаю, ему просто нужно снова встать на победную тропу. У Артема есть очень много друзей, близких людей, товарищей, которые в него верят. Если у него вот эта доля сомнения появилась после этого боя, нужно прекратить сомневаться в себе и вновь начать верить в себя. Пусть посмотрит свои предыдущие бои. Ничего страшного. Да, проиграл, так получилось. Зато благодаря этому поражению он знает теперь свои минусы. Теперь просто их надо подукрепить, где-то развить какие-то моменты, которых не хватает, потому что не бывает идеальных бойцов. Даже те, кто идут без поражений, неидеальны. Поэтому ничего тут такого страшного в этом нет. Я думаю, Артем выйдет еще на победную тропу и заберет пояса. Он боец с характером. И самое главное, что у него есть — это поддержка»

Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

Бенеил Дариуш про Дамира Исмагулова: «Дамир – великий боец»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий