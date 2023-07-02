Боец UFC о шансах Жумагулова на новый контракт: «Он закатывал зрелищные бои, думаю матчмейкерам стоит оценить это»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Боец UFC Ирина Алексеева рассказала о шансах казахстанского файтера Жалгаса Жумагулова получить новый контракт с промоушеном после шестого поражения.

«По поводу Жалгаса я почитала комментарии его соперника, который бы удивлен его голове, пуленепробиваемой. Бронебойной. Поэтому могу сказать так: Жалгас, хоть и проигрывал, всё равно до конца стоял. Зрелищные, хорошие бои закатывал. Да, имеет много поражений, но он шёл и шёл, показывал свой дух. Ну и, в принципе, раздельные решения — это то, что решили судьи. Сам Жалгас не проиграл в этом бою. Шёл до конца. Интересно было смотреть, сколько он мог в голову пропускать? Я, честно говоря, сама удивлена, какой у него просто мощный котелок, так скажем. Поэтому я думаю, матчмейкерам UFC стоит оценить это всё. И дать ещё шанс».

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