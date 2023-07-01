Тренер Аббасова о бое с Резниковым: «Такой бой невозможен»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Тренер родившегося в Казахстане азербайджанского бойца ММА Наримана Аббасова Шахрияр Аббасов рассказал возможен ли бой его подопечного с казахстанцем Артемом Резниковым:

«В сентябре у нас бой будет. Понимаете, Нариман и Артём — они дружат, очень близки. Думаю, что, к сожалению, между ними боя не будет. Но мы ждём, что в сентябре Нариман встретится с Магомедом Кабардиевым, если его не поменяют. Пока у нас план такой. Насчет Артёма у меня никакой официальной информации нет, но могу вам сказать, что они с Нариманом друзья, поэтому такой бой невозможен. В данный момент —точно»

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