Резников о бое Рахмонов – Гастелум: «Нокаутеры всегда опасны, но Шавкат – явный фаворит»

Казахстанский боец ММА Артём Резников высказался о предстоящем поединке в UFC Шавката Рахмонова и американца Келвина Гастелума:

«Хороший бой, буду болеть за Шавката. Гастелум — опасный соперник. Он нокаутёр, нокаутёры всегда опасны. Но, конечно, Шавкат в этом поединке — явный фаворит».

Поединок Рахмонова и Гастелума пройдёт 16 сентября в соглавном бою UFC Лас-Вегасе.

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