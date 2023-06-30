Резников о бое Рахмонов – Гастелум: «Нокаутеры всегда опасны, но Шавкат – явный фаворит»
Казахстанский боец ММА Артём Резников высказался о предстоящем поединке в UFC Шавката Рахмонова и американца Келвина Гастелума:
«Хороший бой, буду болеть за Шавката. Гастелум — опасный соперник. Он нокаутёр, нокаутёры всегда опасны. Но, конечно, Шавкат в этом поединке — явный фаворит».
Поединок Рахмонова и Гастелума пройдёт 16 сентября в соглавном бою UFC Лас-Вегасе.
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