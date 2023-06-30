Резников — о реванше с Вартаняном: «Мне нужно забирать титулы, а не мериться силами с бойцами»

Артем Резников не планирует проводить поединок-реванш с россиянином Эдуардом Вартаняном.

«Для меня нет в спорте чего-то принципиального. Мне нужно забирать титулы, а не мериться силами с бойцами», — сказал Резников.

Напомним, что Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде финала Гран-при ACA.

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