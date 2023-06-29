Веретенников определился с соперников и дато полуфинала гран-при UFL
Казахстанский боец ММА Николай Веретенников рассказал о сопернике по следующему поединк
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