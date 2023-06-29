Багдат Жубаныш о подаренном поясе Ермекова: «Я вернул, он потом и кровью заслужил этот пояс»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Багдат Жубаныш Спорт Казахстана

Трёхкратный чемпион мира по ММА среди любителей Багдат Жубаныш рассказал о том, что вернул пояс Даурену Ермекову после поражения от Казбека Сагына.

«Пояс я вернул, потому что с моей стороны было бы неправильно этого не сделать — он потом и кровью тренировался за этот пояс, и он должен был остаться у Даурена. Сейчас буду отдыхать, несколько дней прошли после боя. Хочу свой организм восстановить».

23 июня в Алматы на совместном турнире с Ural FC Жубаныш проиграл раздельным решением судей Казбеку Сагыну в поединке за чемпионский титул Naiza FC, после чего одноклубник Даурен Ермеков подарил ему один из своих завоеванных поясов.

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий