Багдат Жубаныш о подаренном поясе Ермекова: «Я вернул, он потом и кровью заслужил этот пояс»

Трёхкратный чемпион мира по ММА среди любителей Багдат Жубаныш рассказал о том, что вернул пояс Даурену Ермекову после поражения от Казбека Сагына.

«Пояс я вернул, потому что с моей стороны было бы неправильно этого не сделать — он потом и кровью тренировался за этот пояс, и он должен был остаться у Даурена. Сейчас буду отдыхать, несколько дней прошли после боя. Хочу свой организм восстановить».

23 июня в Алматы на совместном турнире с Ural FC Жубаныш проиграл раздельным решением судей Казбеку Сагыну в поединке за чемпионский титул Naiza FC, после чего одноклубник Даурен Ермеков подарил ему один из своих завоеванных поясов.

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