Жубаныш о поражении Сагыну: «Я выиграл этот бой в четырех раундах»

Трехкратный чемпион мира по ММА среди любителей Багдат Жубаныш прокомментировал поражение Казбеку Сагыну в поединке за титул чемпиона Naiza FC.

«Конечно, я остался недоволен судейским решением, потому что знаю — я выиграл этот бой в четырех раундах. У меня были проблемы до начала поединка, но не буду говорить, какие.

Но в этом бою я выиграл, однозначно, 4:1 по раундам. Был очень удивлен, когда подняли руку соперника», — сказал Жубаныш.

23 июня в Алматы на совместном турнире Ural FC и Naiza FC Сагын победил Жубаныша раздельным судейским решением.

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