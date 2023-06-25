Азат Максум встретился с Джастином Гейджи

Казахстанский боец MMA Азат Максум на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию с бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гейджи.

27-летний Азат Максум (16-0) 15 июня проведет дебютный поединок в UFC против 39-летнего американца Тайсона Нэма (21-13-1, в UFC — 3-4, 3 КО).

Максум подписал контракт с промоушном в апреле 2023 года.

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