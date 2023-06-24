Дазаев — о восстановлении после травмы: «Думаю, что через месяц буду уже в строю»

Теги MMA AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев Sports.ru - Казахстан Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Боец ММА из Казахстана Гойти Дазаев рассказал о восстановлении после травмы.

«Только выписался из больницы. Там вырезали мениск, который был оторван. Думаю, что через месяц буду уже в строю. И, дай Бог, через два месяца уже буду в боевой готовности», — заявил боец.

24 июня Дазаев должен был биться в Москве с россиянином Дмитрием Бикревым на турнире лиги AMC Fight Night. Однако из-за травмы казахстанца поединок был отменен.

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