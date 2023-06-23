Гойти Дазаев о бое Жубаныша и Сагына: «Думаю, ни мы, ни камеры успевать за ними не будем»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Гойти Дазаев Ural FC Багдат Жубаныш Казбек Сагын Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев высказался в разговоре с корреспондентом Legalbet.kz о предстоящем поединке Багдата Жубаныша и Казбека Сагына.

«Багдат Жубаныш и Казбек Сагын — это очень интересное противостояние. Думаю, ни мы, ни камеры не будем успевать за ходом действий этих оппонентов, потому что дерутся в 53 кг — очень быстрые. Мышление очень быстрое у них. Технически очень сильно оснащенные. Отдаю 60 на 40 в пользу Багдата Жубаныша — ввиду того, что его борьба чуть выше, чем у Казбека».

Поединок трёхкратного чемпиона мира по ММА среди любителей Жубаныша и трёхкратного чемпиона мира по рукопашному бою Казбека Сагына за чемпионский пояс Naiza FC, которым владеет Сагын, пройдет 23 июня в Алматы на совместном турнире Naiza FC и Ural FC.

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