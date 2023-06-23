Сергей Морозов о боях одноклубников на турнире NAIZA и URAL FC: «Нужно по-хозяйски выходить и забирать свое»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Ural FC Спорт Казахстана

Выступающий в UFC казахстанец Сергей Морозов высказался о предстоящих поединках его одноклубников — Алиби Идриса и Даурена Ермекова на турнире Naiza FC и Ural FC:

«Победы желаю своим пацанам. У Алибишки все шансы есть выиграть — у него бразилец, если честно, только со спины хорошо работает. Даурен — опытный, у него опыт за спиной. Обоим надо смело проходить, забирать свое – и всё. Дома, тем более, выступают. По-хозяйски нужно выходить — и забирать свое»

23 июня бывший чемпион бывший чемпион Naiza FC Алиби Идрис проведёт поединок против бразильца Алиссона Сильвы на совместном турнире Naiza FC и Ural FC в Алматы, а в главном бою вечера Даурен Ермеков встретится с чемпионом Naiza FC Русланом Шамиловым в поединке за чемпионские пояса обеих лиг.

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