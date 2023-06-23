Дазаев — о бое Идрис – Алиссон: «Алиби прошел через огонь и воду»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев высказался о предстоящем поединке Алиби Идриса против бразильца Алиссона Сильвы на турнире Naiza FC и Ural FC:

«Алиби Идрис, мы уже знаем, прошёл через огонь и воду. Хорошо себя показал — непобеждённый, очень сильных оппонентов побеждал — и побеждал досрочно. Хотя я не знаю его соперника, вообще, не слышал и не видел. Ну, не могу судить об этом сопернике — просто скажу, что Алиби Идрис всегда на тренировках, всегда технически растёт. Своими боями и защитой своего пояса он доказал, что может [драться] с любым и в любом месте»

23 июня бывший чемпион Naiza FC Алиби Идрис (7-0) проведёт поединок против Сильвы на совместном турнире Naiza FC и Ural FC в Алматы.

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