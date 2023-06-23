Гойти Дазаев о бое Ермеков – Шамилов: «Сильная сторона Руслана – его хладнокровие, но Даурен намного опытнее»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев назвал корреспонденту Legalbet.kz фаворита предстоящего боя Даурен Ермеков — Руслан Шамилов.

«В бою Даурена Ермекова и Руслана Шамилова, конечно, я отдаю предпочтение своему одноклубнику — Даурену. Который, в первую очередь, намного опытнее — где только ни бился с 2000-х годов: по любителям и так далее. То есть, очень большая база, очень большой опыт у него за его плечами. Плюс намного и в ударке, и в борьбе технически превосходит своего оппонента Руслана Шамилова.

Конечно, Руслану нужно отдать должное — он выиграл у очень сильных своих оппонентов: моих друзей Мурада Абдурахманова и Имрана Тайсултанова. Также хочу подчеркнуть сильную сторону Руслана — это его хладнокровие в бою. То есть, какой бы удар ни пропустил, как бы ни складывался бой, всегда целеустремленно работает уже под диктовку своих тренеров. Это его большой плюс».

23 июня казахстанец Ермеков из Казахстана проведёт поединок против чемпиона Naiza FC Руслана Шамилова из России в главном бою совместного турнира Naiza FC и Ural FC в Алматы за чемпионские пояса обеих лиг.

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