Нурбек Кабдрахманов назвал ориентировочную дату возвращения в октагон

Казахстанский боец ММА Нурбек Кабдрахманов рассказал, когда планирует провести поединок:

«Пока вообще тишина. Буду стараться где-то в августе подраться — в долгий ящик не откладывать, конечно».

26 мая на турнире Naiza FC Нурбек Кабдрахманов (8-2), представляющий бойцовский клуб «Еркин Куш», выиграл удушением в третьем раунде у Кюн Себ Ли из Республики Корея (5-3-1).

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