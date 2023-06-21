Боец UFC об отменах боев Жумагулова: «Нереальная череда переносов, но он это выдержит»

Родившаяся в Казахстане файтерша UFC Ирина Алексеева высказалась о срывах поединков казахстанца Жалгаса Жумагулова в промоушне:

«По поводу Жалгаса — да, у него просто какая-то нереальная череда переносов боя. Уверена, что данный боец всё это выдержит. Наверняка мало кто знает, но, когда бойцы подписали контракт на поединок, и один из них не смог выступить, там идет компенсация.

В принципе, — в Америке живёт, получает компенсацию. Готовится, тренируется. Ну, и, плюс, может быть, эта пауза даже хорошую роль сыграет в его подготовке, потому что очень многие бойцы, особенно те, кто титулы постоянно защищают, тоже берут паузы. Иногда объявляют о завершении карьеры — потом возвращаются. Так что — такие вот перезагрузка и отдых были.

Поэтому, думаю, пауза — она всегда только на пользу. Самое главное, во время перерыва всё равно немного поддерживать тонус, мышечную форму, чтобы совсем не скатиться, как говорится, на это дно, когда человек не в форме — и ему назначают бой. Я вижу, что Жалгас тренируется, поэтому — молодец, всё нормально у него будет. Ничего страшного, что бои переносятся — всему своё время»

После того, как последовательно сорвались три анонсированных боя Жалгаса Жумагулова, казахстанец должен 25 июня провести поединок с американским дебютантом промоушна Джошуа Ваном на турнире UFC on ABC 5.

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