Ирина Алексеева: «Я болела за Артема Резникова в бою против Вартаняна»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала бой Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при АСА.

«Да, Артем проиграл… Я, честно говоря, думала, что выиграет, болела за него. Ну, ничего страшного — всякое бывает. Не знаю, правильно или неправильно построил план на бой. В принципе, скорее всего, — правильно, потому что старался использовать свою сильную сторону.

Вартанян в этот день был сильнее. Мне кажется, когда Резников залечит все свои травмы, то выйдет снова на бой, потому что его комментарии после поражения — это комментарии сильного духом человека», — сказала Алексеева.

16 июня Резников проиграл в третьем раунде техническим нокаутом Вартаняну в финале Гран-при на АСА 159 в Сочи.

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