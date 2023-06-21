Нурберген Шарипов: «В августе планируем бой с Куатом Хамитовым»

Казахстанский боец ММА Нурберген Шарипов рассказал о сроках боя с Куатом Хамитовым.

«Точную дату боя по боксу с Куатом еще не назначили, планируем на август. Есть две организации, которые хотят нас видеть у себя, мы еще не решили, какую именно выберем, но обе говорят, что в этом месяце. В сентябре у меня может быть еще один поединок — по ММА», — сообщил Шарипов.

27 мая Шарипов (11-3) победил египтянина Ахмеда Эль-Гариба в третьем раунде на турнире Octagon 45 в Алматы, 16 марта одолел единогласным решением судей Каната Кельдибекова из Кыргызстана на турнире Mergen FC 4 в Атырау.

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