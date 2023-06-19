Жумагулов — о проблемах перед следующим боем: «Я вес не успел сделать»
Выступающий в UFC Жалгас Жумагулов рассказал о проблемах со сгонкой веса переноса поединка против бразильца Фелипе Бунеса.
«Я вес не успел же сделать. Начал гонять только его — у меня оставалось еще четыре килограмма, когда сказали, что соперник снялся. И я пошел кушать, короче», — сказал Жумагулов.
У Жумагулова последовательно сорвались бои с Нэйтом Мэниссом, Рафаэлем Эстевамом и Бунесом.
25 июня казахстанец должен провести поединок против американского дебютанта UFC Джошуа Вана на турнире UFC on ABC 5.
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