Жумагулов — о проблемах перед следующим боем: «Я вес не успел сделать»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Выступающий в UFC Жалгас Жумагулов рассказал о проблемах со сгонкой веса переноса поединка против бразильца Фелипе Бунеса.

«Я вес не успел же сделать. Начал гонять только его — у меня оставалось еще четыре килограмма, когда сказали, что соперник снялся. И я пошел кушать, короче», — сказал Жумагулов.

У Жумагулова последовательно сорвались бои с Нэйтом Мэниссом, Рафаэлем Эстевамом и Бунесом.

25 июня казахстанец должен провести поединок против американского дебютанта UFC Джошуа Вана на турнире UFC on ABC 5.

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