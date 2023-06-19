Сергей Морозов о бое Жубаныш – Сагын: «У Багдата будет приемущество»

Выступающий в UFC казахстанский боец ММА Сергей Морозов назвал фаворита боя Багдат Жубаныш — Казбек Сагын.

«По бою Багдата с Казбеком — очень интересный поединок. Один трехкратный чемпиона мира по рукопашному бою, второй — трёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам. Два очень опытных любителя дерутся, которые на том уровне доказали много чего. Сейчас Казбек является чемпионом, Багдат — претендент.

Очень интересно будет на это противостояние посмотреть. Я, вообще, позже бы их бой, если честно, посмотрел бы. Чуть-чуть позже. Но… Если зрителям интересно, пусть бьются. В этой паре соперников, я думаю, преимущество есть у Багдата. Почему? Потому что Багдат — он, как бы, более универсальный. Эмэмэйщик именно, по любителям бился по ММА. Казбек же из рукопашки — там больше удары. Сейчас он переключился на борьбу, заметно окреп, качается. Но это немножко другая тема. ММА есть ММА — там все нужно комбинировать. Помимо отдельно борьбы, помимо отдельно ударов. Поэтому думаю, что в данном противостоянии преимущество у Багдата»

Поединок Жубаныша и Сагына за чемпионский пояс Naiza, которым владеет Сагын, пройдет 23 июня в Алматы на совместном турнире Ural FC и Naiza.

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