Даурен Ермеков о весогонке перед боем с Шамиловым: «Осталось килограмм шесть»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков рассказал корреспонденту о подготовке к поединку против россиянина Руслана Шамилова:

«Подготовка проходит хорошо. Вес тоже хорошо идёт — килограмм шесть осталось согнать, наверное».

23 июня Ермеков проведёт бой с Русланом Шамиловым на совместном турнире Naiza и Ural FC в Алматы за чемпионские пояса обеих лиг.

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