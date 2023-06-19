Василевский: «Не думал, что Вартанян настолько сильно будет доминировать в бою с Резниковым»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением о финальном поединке Гран-при легкого веса ACA между Эдуардом Вартаняном и казахстанцем Артемом Резниковым.

«Я будто расстроился победе Эдика? Я не расстроился. Это было неожиданно. Если рассуждать беспристрастно, я с Эдиком знаком, но не близко, а с Артемом вообще не знаком. Я судил об их бое, смотря на них как на бойцов, без личных предпочтений. Мне казалось, что у Резникова получится навязать борьбу и за счет переводов и контроля он выиграет. Да, я ожидал и обратного. Но я не думал, что настолько сильно будет доминировать Вартанян. Он полностью реализовал свой план.

А у Резникова вообще ничего не получилось. Вся его тактика сломалась изначально. А Эдик почувствовал кураж, в таком стиле доминирования победил.

Я был бы в таком настроении, если бы и Резников победил. У меня нисколько бы не прибавилось настроения. Я ни за кого не болел в этом бою», — сказал Василевский.

16 июня Резников проиграл Вартяняну на турнире ACA 159 в Сочи техническим нокаутом в третьем раунде.

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