Кирилл Крюков о бое Резников – Вартанян: «Артем мало что сделал»

Российский боец MMA Кирилл Крюков прокомментировал победу Эдуарда Вартаняна в поединке против Артема Резникова в финале Гран-при ACA.

«Бой был зрелищный за счет интенсивности. Темп был бешеный. И этот темп задавал Вартанян. Он вообще славится тем, что задает достаточно высокий темп поединкам. Но тот темп, который он задал вчера, это безумный темп. Бойцы работали без остановки.

Соответственно, Резников, который сделал мало что в этом бою, сильный борец. Это все знают. Но здесь по факту он не смог ее навязать и близко. Да, были переводы, но Вартанян доминировал на высшем уровне. И Резникову надо отдать должное: он много терпел и принимал на себя. Лицо разбитое, что тоже добавляет зрелищности. Вартанян, конечно, же хорош, но и Резников помог ему сделать этот бой», — сказал Крюков.

Резников проиграл Эдуарду Вартяняну на турнире ACA 159 в Сочи техническим нокаутом в третьем раунде.

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