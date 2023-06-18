Али Кабдулла о поражении Резникова: «Артем показал дух и дрался до конца»

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла высказал мнение о поражении соотечественника Артёма Резникова россиянину Эдуарду Варданяну в финале гран-при АСА 159:

«Видел, что Вартанян просто подобрал хороший геймплан под Артема. Кажется, ключевой момент был в том, что в борьбе Вартанян работал со спины, отдавая её. Разрывая захват, снова и снова давил темпом и не давал восстановиться. Ведь мы знаем, что если Артём накроет вас корпусом в партере, когда вы лежите на спине, то там он точно не отпустит. Но Артём показал дух и дрался до конца, за что ему уважение».

Вечером 16 июня Резников (24-7) уступил в третьем раунде техническим нокаутом Вартаняну (25-4) в финале гран-при АСА 159.

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