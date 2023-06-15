Ирина Алексеева о Жумагулове: «Он отдохнул и выйдет новым, свежим Жалгасом. Он очень хороший боец»

Выступающая в UFC уроженка Атырау Ирина Алексееса высказалась об имидже и следующем бое в UFC казахстанца Жалгаса Жумагулова:

«Я, конечно, немного удивлена тем, сколько боев у него в последнее время отменилось. Это, конечно же, очень, так скажем, неприятно для бойцов — когда они готовятся, а поединки по каким-то там причинам отменяются либо переносятся… Бои, которые были в последнее время у Жалгаса, получились очень тяжёлыми, видно было, что он их очень тяжело морально перенёс, потому что считал, что его засудили. Даже его прическа 7 мая, когда выходил на взвешивание — это такой был троллинг в сторону Пэдди Пимблетта: типа, надо иметь такую причёску, чтобы не засудили…

Мне очень понравилась эта идея Жалгаса — и я, всё же, надеюсь, что он вернётся к своей прежней причёске, потому что она у него вообще была супер-бомба. Но юмор, я думаю, многие оценили. Хочу пожелать Жалгасу победы в предстоящем бою. Самое главное, чтобы этот поединок состоялся, потому что он очень хороший боец, не стоит завязывать со спортом. Может быть, эта пауза даже и пойдёт на пользу: что-то исправит, недоработки где-то доработает. Бывает, кто-то поднаелся… Вот Генри Сехудо ушёл — потом вернулся. Здесь, в принципе, бои отменялись — думаю, он отдохнул. И выйдет новым, свежим Жалгасом. По крайней мере, будем очень этого ждать — и болеть за него»

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