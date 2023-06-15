Багдат Жубаныш о переходе в ONE FC: «Хочу туда попасть»

Теги MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Ural FC Багдат Жубаныш Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Багдат Жубаныш прокомментировал информацию файтера из Казахстана Фаниля Рафикова о том, что победитель его боя с Казбеком Сагыном подпишет контракт с ONE FC:

«Об этом я вообще не знаю. Тоже хочу попасть туда, но такое в первый раз слышу… Я хотел попасть в ONE FC — драться через отборы, как Али Кабдулла. Но соперника мне не дали…

В принципе, — да: кто из нас выиграет, тот попадёт туда. Шансы там хорошие будут. Если, Ин ша Аллах, победу возьму, тогда можно перейти туда»

Поединок единственного трёхкратного чемпиона мира по ММА среди любителей Багдата Жубаныша с единственным трёхкратным чемпионом мира по рукопашному бою Казбеком Сагыном пройдёт 23 июня в Алматы на совместном турнире Ural FC и Naiza.

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