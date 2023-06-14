Жумагулов о следующем бое в UFC: «В моем углу будет Артем Левин»

Теги UFC MMA Артем Левин Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал предстоящий поединок против бразильца Фелипе Бунеса.

«Чего ждать от соперника? У него свои цели, у меня — свои. Выйдем, подеремся. Сделаем свое — уедем, Ин ша Аллах. Понимаю, что и как он делает. Есть хорошие тренеры — Артем Левин будет в моем углу. Все знаем Артема — легенда. Он посмотрел бои соперника, будет мне тащить все грамотно», — сказал Жумагулов.

17 июня Жумагулов проведет бой с дебютантом промоушна Бунесом на турнире UFC Vegas 75.

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