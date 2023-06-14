Сергей Морозов о Жумагулове: «Он опытный, разносторонний боец, да и имидж сейчас у него хайповый»
Казахстанский боец ММА Сергей Морозов высказался о предстоящем бое в UFC соотечественника и друга Жалгаса Жумагулова с бразильцем Фелипе Бунесом:
«Надеюсь, что победит. Во-первых, у него все шансы есть выиграть — очень опытный, разносторонний боец. Да, имидж сейчас у него хайповый.
И так Жалгас выигрывает, проигрывает — на слуху, теперь имидж еще сделал такой — вообще на слуху. Это же часть медийки. Людям нравится, обсуждают. Как раз для него это тоже классно»
17 июня Жумагулов проведёт бой с дебютантом промоушна Бунесом на турнире UFC Vegas 75.
Поединок станет последним для казахстанца по действующему контракту с организацией.
«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса
«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи
💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC
Комментарии