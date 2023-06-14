Сергей Морозов о Жумагулове: «Он опытный, разносторонний боец, да и имидж сейчас у него хайповый»

Казахстанский боец ММА Сергей Морозов высказался о предстоящем бое в UFC соотечественника и друга Жалгаса Жумагулова с бразильцем Фелипе Бунесом:

«Надеюсь, что победит. Во-первых, у него все шансы есть выиграть — очень опытный, разносторонний боец. Да, имидж сейчас у него хайповый.

И так Жалгас выигрывает, проигрывает — на слуху, теперь имидж еще сделал такой — вообще на слуху. Это же часть медийки. Людям нравится, обсуждают. Как раз для него это тоже классно»

17 июня Жумагулов проведёт бой с дебютантом промоушна Бунесом на турнире UFC Vegas 75.

Поединок станет последним для казахстанца по действующему контракту с организацией.

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