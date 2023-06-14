Жумагулов о бое с Бунесом: «Чувствую себя хорошо»

Боец MMA из Казахстана Жалгас Жумагулов высказался о предстоящем поединке в UFC против бразильца Фелипе Бунеса:

«Приехал вчера ночью в Вегас. Сейчас иду на медиа-дни. Чувствую себя хорошо, вес у меня отличный, Альхамдулиллях, вообще легко, чувствую себя хорошо»

17 июня Жумагулов проведёт бой с дебютантом промоушна Бунесом на турнире UFC Vegas 75.

Поединок станет последним для казахстанца по действующему контракту с организацией.

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