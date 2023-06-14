Сергей Морозов о бое Сагын – Жубаныш: «Интересное противостояние. Оба голодные до побед»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Naiza Fighting Championship Багдат Жубаныш Казбек Сагын Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов высказался о предстоящем поединке Багдата Жубаныша и Казбека Сагына:

«У Багдата есть все шансы выиграть бой с Казбеком. Он очень опытный боец, как бы там ни было. Будет очень интересное противостояние: трёхкратный чемпион мира по рукопашному бою — трёхкратный чемпион мира в любителях по ММА. Оба голодные до боев, до побед. Я бы их бой чуть позже посмотрел... Но, думаю, у Багдата все шансы выиграть этот поединок»

Поединок единственного трёхкратного чемпиона мира по ММА среди любителей Багдата Жубаныша с единственным трёхкратным чемпионом мира по рукопашному бою Казбеком Сагыном пройдёт 23 июня в Алматы на совместном турнире Ural FC и Naiza.

Соперники сразятся за чемпионский пояс Naiza, которым владеет Сагын.

«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий