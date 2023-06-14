Сергей Морозов о бое Сагын – Жубаныш: «Интересное противостояние. Оба голодные до побед»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов высказался о предстоящем поединке Багдата Жубаныша и Казбека Сагына:

«У Багдата есть все шансы выиграть бой с Казбеком. Он очень опытный боец, как бы там ни было. Будет очень интересное противостояние: трёхкратный чемпион мира по рукопашному бою — трёхкратный чемпион мира в любителях по ММА. Оба голодные до боев, до побед. Я бы их бой чуть позже посмотрел... Но, думаю, у Багдата все шансы выиграть этот поединок»

Поединок единственного трёхкратного чемпиона мира по ММА среди любителей Багдата Жубаныша с единственным трёхкратным чемпионом мира по рукопашному бою Казбеком Сагыном пройдёт 23 июня в Алматы на совместном турнире Ural FC и Naiza.

Соперники сразятся за чемпионский пояс Naiza, которым владеет Сагын.

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