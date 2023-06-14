Казбек Сагын о бое Ермеков – Шамилов: «Предпочтение отдам Даурену, но Шамилов создаст проблемы»

Чемпион NAIZA Казбек Сагын сделал прогноз на бой Даурена Ермекова и Руслана Шамилова:

«Ермеков сейчас на пике формы, он опытнее, сильнее физически. Но Шамилов создаст проблемы, он хорошо стоит на ногах, дисциплинирован в бою, терпелив. Конечно, отдам предпочтение Даурену, но будет сложно»

Бой пройдет в рамках совместного турнира NAIZA и Ural FC 23 июня в Алматы.

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