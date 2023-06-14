Вартанян — о подготовке к бою с Резниковым: «Осталось согнать семь килограммов»

Российский боец ММА Эдуард Вартанян рассказал о подготовке к бою с казахстанцем Артемом Резниковым.

«Все отлично. Я сейчас нахожусь в Сочи. Сколько осталось веса согнать? Семь килограммов», — сказал Вартанян.

Бой Вартаняна с Резниковым пройдет 16 июня в финале Гран-при на турнире АСА 159 в Сочи.

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