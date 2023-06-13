Резников ответил на вызов Исмаилова: «С Магой – за любой кипиш»

Казахстанский боец ММА Артём Резников о вызове от россиянина Магомеда Исмаилова по правилам борьбы:

«С Магой — за любой кипиш. Можно и схватку, можно и по боксу. Он очень известный спортсмен — с ним разделить либо ковер, либо ринг будет одно удовольствие», — сообщил Резников Legalbet.kz.

Исмаилов заявил о готовности побороться Резниковым, двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым или Йоэлем Ромеро.

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